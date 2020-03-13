إيقاد الشعلة الأولمبية دون جمهور

تم إيقاد شعلة أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق أشعة الشمس في أولمبيا القديمة في اليونان الخميس في خطوة تقليدية نحو إقامة دورة الألعاب في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس.



وخلال حفل غابت عنه الجماهير استخدمت ممثلة، ترتدي زي كبيرة الكاهنات، مرآة مقعرة من أجل إيقاد الشعلة التي سيتم تسليمها إلى منظمي ألعاب طوكيو في أثينا في 19 مارس.



وعادة ما كانت مراسم إيقاد الشعلة تجتذب الآلاف من الجماهير من اليونانيين والأجانب على حد سواء.



ورغم الشكوك حول إقامة الأولمبياد هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا في عدة بلدان إلا أن وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية، سايكو هاشيموتو، اعتبرت أن إلغاء دورة طوكيو 2020 أو إرجاءها هو أمر "لا يمكن تصوره" من وجهة نظر الرياضيين، مؤكدة أن "اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة لا تفكران بإرجاء أو إلغاء ألعاب طوكيو 2020".



RT