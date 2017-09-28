إيفانكا ترامب تُرحّب بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة

رحبت ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب بقرار القيادة السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية.

وغردت إيفانكا على حسابها على موقع “تويتر”، قائلة: هذه الخطوة المهمة هي خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضافت أن هذا اليوم يعد يوماً تاريخياً للمرأة في السعودية، بعد صدور هذا القرار.

وكانت إيفانكا قد رافقت والدها خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، في أيار الماضي، والتقت خلال الزيارة برائدات أعمال سعوديات.

يذكر أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أصدر، أمس الثلاثاء، قراراً بالسماح للمرأة في المملكة بقيادة السيارة، بعد أن كان هذا ممنوعاً في السابق.

المصدر : سبوتنيك