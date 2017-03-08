إيطاليا تسجل أقل عدد مواليد

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في إيطاليا أن عدد المواليد سجل انخفاضاً قياسياً العام الماضي فضلاً عن انكماش عدد السكان، موضحاً أن عدد المواليد تراجع 12 ألفاً إلى 474 ألف مولود العام الماضي وهو أقل مستوى منذ توحيد إيطاليا عام 1861 على حين سجل عدد الوفيات 608 آلاف.

ويسجل متوسط أعمار الإيطاليين في الوقت الراهن 44.9 عاماً بزيادة 0.2 عن عام 2015 في حين تزيد أعمار 22.3 بالمئة من السكان عن 65 عاماً وهي النسبة الأعلى في دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين.

وتراجع العدد الإجمالي للسكان بنحو 86 ألف شخص مسجلاً 60.58 مليون شخص إذ ساهم المهاجرون الجدد في تعويض التراجع في معدل المواليد.

وكالات