إيطاليا: إجازة مدفوعة للمرأة خلال «الدورة الشهرية»

تسعى إيطاليا التي تعرف بقوانين العمل المناصرة للمرأة، لتكون الدولة الأولى بأوروبا الغربية التي تمنح إجازة «آلام الدورة الشهرية» لمدة 3 أيام مدفوعة شهرياً، إذ يناقش برلمانها إمكانية الموافقة على هذا القانون الذي سيحسم خلال الأشهر القادمة.

وقد لاقى هذه الخبر استحساناً وترحيباً بين الأوساط المحلية الإيطالية. ولكن بالوقت نفسه صدرت انتقادات ومخاوف حول تأثير القرار على فرص المرأة في سوق العمل.

وقد يعتقد الكثيرون بأن المرأة تميل إلى المبالغة بوصف الألم الذي تعانيه نتيجة الدورة الشهرية، ويدفعها إلى التغيب عن العمل، أو التوقف عن ممارسة الرياضة وملازمة المنزل واعتبار الأمر ليس سوى مزاجية أنثوية «دلع بنات» لجذب الانتباه أو مجرد عذر للتغيب عن الصفوف الدراسية أو العمل!

وكالات