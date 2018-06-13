إيصال الكهرباء إلى متحف تدمر وساحتها.. وخلال أيام إلى التجمعات السكانية ‏

أنهت ورشات شركة الكهرباء بحمص اليوم أعمال إيصال التيار الكهربائي إلى مناطق ‏البلدية والمتحف وساحة مدينة تدمر وأصبحت الكهرباء مؤمنة في هذه المواقع.‏

‏وأكد مدير كهرباء حمص المهندس مصلح الحسن أنه خلال أيام سيتم إيصال التغذية الكهرباء إلى التجمعات السكانية لافتاً إلى أنه قبل أيام تم الانتهاء من إيصال الكهرباء إلى مركز المقبرة والجمعيات.

‏وفيما يتعلق بالواقع الكهربائي في الريف الشمالي لحمص أوضح مدير الكهرباء أنه ‏تم البدء بتأهيل خط التوتر المتوسط لبلدة تلدو بطول نحو 6 كم والعمل على تمديد الامراس ‏وتركيب الأبراج إضافة إلى البدء بتأهيل خط تلبيسة وتم حتى الآن تركيب 11 مركز ‏تحويل كهربائيا في مدينة تلبيسة والعمل مستمر على كافة جبهات الريف الشمالي ومنطقة ‏الحولة بهدف إنجاز تأهيل وصيانة خطوط الشبكة المتضررة من الأعمال الإرهابية.‏

وكانت شركة كهرباء حمص قدرت قيمة الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية في ‏مدن وبلدات الريف الشمالي ومنطقة الحولة نتيجة الاعتداءات الإرهابية بنحو 12 ‏مليار ليرة سورية. ‏



المصدر: سانا