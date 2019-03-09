إيران وفرنسا تتبادلان السفراء

أفادت تقارير رسمية بأن إيران وفرنسا ستتبادلان السفراء، بعدما علّقت باريس تعيين مبعوث لها لدى طهران العام الماضي، على خلفية اتهامات للاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لهجوم على تجمع للمعارضة في العاصمة الفرنسية.



وذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، أمس، أن إيران عيّنت المتحدث باسم الوزارة والمبعوث السابق لدى إسبانيا ودول أخرى، بهرام قاسمي، سفيراً جديداً لدى باريس، فيما قالت الجريدة الرسمية الفرنسية إن فرنسا عيّنت سفيرها السابق لدى كوريا الجنوبية، فيليب تيبو، سفيراً في طهران.