إيران وروسيا تدعوان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية

دعت إيران وروسيا إلى رفع العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب السوري جراء تلك الإجراءات.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي ونائب وزير الخارجية الروسي للشؤون الدولية سيرغي فيرشينين.



وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء أن خاجي وفيرشينين ناقشا في الاتصال آخر التطورات في سورية وعقد اجتماع الدول الضامنة لعملية أستانة وعبرا عن قلقهما بشأن محنة الشعب السوري جراء الإجراءات القسرية الغربية.



وأدان خاجي الإجراءات الأحادية الغربية داعياً إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب السوري.



وبحث الجانبان أيضاً آخر التطورات في اليمن وتصاعد الأزمة الإنسانية فيه وشددا على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية من خلال الحوار اليمني -اليمني.



وعلى الرغم من كافة المناشدات الدولية التي تشدد على ضرورة رفع العقوبات أحادية الجانب عن سورية في ظل تفشي وباء كورونا، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل حوالي الشهر على قرار تمديد هذه العقوبات على سورية.



وكانت 10 دول بينها روسيا والصين وإيران وسورية قد أرسلت رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدولة.