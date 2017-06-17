إيران والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة في مضيق هرمز

أعلن قائد المنطقة الأولى للقوة البحرية الإيرانية في ميناء بندر عباس جنوب إيران الادميرال أمير حسين آزاد أن مناورات بحرية مشتركة إيرانية صينية ستجري يوم الأحد القادم شرق مضيق هرمز وتمتد حتى شمال المحيط الهندي.



وأوضح أزاد لدى لقائه شن هاو قائد مجموعة السفن الحربية الصينية التي رست أمس في ميناء بندر عباس أن “الهدف من هذا التمرين العسكري المشترك هو تبادل الخبرات بين القوات البحرية للبلدين” مشيرا إلى أن العلاقات السياسية والدبلوماسية والدفاعية بينهما تخدم ضمان الأمن والحفاظ على استقرار مياه المحيط الهندي والممرات البحرية.



من جانبه قال شن هاو.. إن “إقامة مثل هذه التمرينات بشكل ناجح ستسهم في تمتين العلاقات الودية وكذلك تعزيز الثقة بين القوات البحرية لدى البلدين”.



في سياق متصل قال غلام علي نعيم ابادي ممثل قائد الثورة الاسلامية الايرانية في محافظة هرمزكان.. إن “إيران والصين ترتبطان بقاسم وهدف مشترك وهو رغبتهما باستقلال الشعوب في جميع ارجاء العالم ومعارضتهما للهيمنة الاجنبية”.



وأضاف نعيم أبادي في تصريح اليوم لدى استقباله السفير الصيني وقائد المجموعة البحرية الصينية الزائرة لميناء بندر عباس.. إن “الثورة الاسلامية أنهت هيمنة اميركا على إيران اذ كان النظام الملكي السابق يقوم بدور الشرطي في المنطقة كما كانت اميركا تحتفظ باكثر من 60 ألف مستشار لها في إيران”.



يذكر أن مجموعة سفن حربية صينية رست امس في المنطقة الاولى للقوة البحرية الايرانية في ميناء بندرعباس وتضم هذه المجموعة مدمرة وسفينة لوجيستية ومروحية.

وكالات