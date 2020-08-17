إيران نحمل الإمارات مسؤولية أي استهداف لأمنها القومي بعد تطبيعها مع الكيان الإسرائيلي

بالتزامن مع تطبيع الإمارات لعلاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، أن النظرة للإمارات ستتغير بشكل جذري بعدما طبّعت مع العدو الإسرائيلي، والقوات المسلحة الإيرانية ستتعامل معها وفق معادلات جديدة.



ووفقاً لوكالة “تسنيم” الإيرانية، فإن باقري وجه تحذيراً للإمارات وحملها مسؤولية أي استهداف لأمن إيران القومي بعد تطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي.



ونصح المسؤول العسكري الإيراني، الإمارات بإعادة النظر في قرارها تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي قبل فوات الأوان..، لافتاً إلى أن التطبيع “كارثة كبرى”.



بدوره، الرئيس الإيراني حسن روحاني، اعتبر أمس السبت، أن الإمارات ارتكبت خطأ كبير بتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، محذراً الدول الخليجية من فتح الباب للكيان الصهيوني بدخول المنطقة.



وشدد روحاني على أن إيران ترفض وتدين إقامة أي علاقة مع الكيان الإسرائيلي، وتعتبر خطوة الإمارات خيانة للشعب الفلسطيني وللقدس.



أيضاً، وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أكد أن بلاده “ستبقى تقدم المساعدات إلى جميع حركات المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني”، محذراً “الدول الخليجية من إيجاد موطئ قدم للصهاينة في المنطقة”.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الخميس الفائت، عن عقد ما وصفه باتفاق سلام “تاريخي” بين من وصفهما بـ “صديقتا الولايات المتحدة”، الإمارات والكيان الإسرائيلي، عبر تغريدة على حسابه في موقع تويتر.



يذكر أيضاً، أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلن في تغريدة على “تويتر” أنه “تم الاتفاق في اتصال مع ترامب ونتنياهو على خارطة طريق لتعاون مشترك من أجل إقامة العلاقات الثنائية”.