إيران.. مشروع قانون لتصنيف القوات الأمريكية بغرب آسيا جماعة إرهابية

قدم أكثر من 200 عضو في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم مشروع قانون بصفة عاجل جدا لتصنيف القيادة المركزية الأمريكية وجميع القوات التابعة لها في غرب آسيا جماعة إرهابية ردا على قرار الإدارة الأمريكية حول الحرس الثوري الإيراني.



وأوضح عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى أسد الله عباسي في تصريح اليوم أن أعضاء المجلس عبروا عن دعمهم للحرس الثوري الإيراني في مواجهة القرار الأمريكي.



وأدرج المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمس القيادة المركزية الأمريكية الموجودة في غرب آسيا “سنتكام” وكل القوات المرتبطة بها على قائمة “المجموعات الإرهابية” ردا على قرار الإدارة الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني.



أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن قرار الإدارة الأمريكية ادراج الحرس الثورى الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية يمثل عمق الحقد والجهل لدى النظام الأمريكي.



وقال لاريجاني خلال جلسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إن السلوك المشين للنظام الأمريكي في هذه الأيام بإدراج الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية يعكس عمق الحقد والقسوة والجهل لهذا النظام مبينا أن الحرس الثوري كان له التأثير الأكبر في مكافحة الإرهاب الخطير الذي استهدف المنطقة في السنوات الأخيرة.



وشدد لاريجاني على أن الإدارة الأمريكية يجب أن تتحمل مسؤولية إيجاد ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وليس الحرس الثوري الذي حارب الإرهاب مؤكدا ان الحرس الثوري في قلوب أبناء الشعب الإيراني ويساندونه ويدعمونه ويفخرون به و هو عنصر أساسي لاستتباب الأمن في البلاد مبينا أن الإدارة الأمريكية وقواتها هما رمز الإرهاب الدولي على الصعيدين العسكري والاقتصادي.



وأشار لاريجاني إلى التضحيات التى قدمها الحرس الثوري في الدفاع عن إيران والشعب الايرانى والثورة الإسلامية.





وكانت الولايات المتحدة قامت أمس وضمن إجراءاتها العدائية لدول المنطقة والمنحازة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ومصالحه بإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة من تسميهم “المنظمات الارهابية الأجنبية”.