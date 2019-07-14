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إيران لبريطانيا: سنصدر النفط تحت أي ظروف ويجب الإفراج عن سفينتنا بأسرع وقت

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لنظيره البريطاني، جيرمي هانت، أن إيران ستواصل تصدير النفط تحت أي ظروف، داعيا لندن لإنهاء أزمة ناقلة النفط الإيرانية بأسرع وقت.


إيران لبريطانيا: سنصدر النفط تحت أي ظروف ويجب الإفراج عن سفينتنا بأسرع وقت بريطانيا تعلن شروط الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانيةوأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته مساء السبت، أن ظريف قال لهانت، خلال مكالمة جرت بينهما اليوم، إن ناقلة النفط الإيرانية "Grace 1"، المحتجزة عند مرورها عبر المتوسط لدى سلطات جبل طارق للاشتباه بأنها كانت متجهة إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية عليها، كانت وجهتها قانونية.


وأكد ظريف أن على الحكومة البريطانية "اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الإيقاف غير القانوني" لناقلة النفط الإيرانية على وجه السرعة.


واعتبر أنه لا يمكن لبريطانيا احتجاز ناقلة النفط الإيرانية بينما تعلن مخالفتها للعقوبات الأمريكية على إيران، التي وصفها بغير القانونية، مضيفا: "سنواصل تصدير النفط تحت أي ظروف".


ونقلت الخارجية الإيرانية أن هانت أكد لظريف على حق طهران في تصدير النفط، فيما أشار إلى قلق المملكة المتحدة من تصاعد التوتر في المنطقة، وأعرب عن أمله بأن تؤدي التحقيقات القضائية والقانونية في جبل طارق إلى الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية.


من جهة أخرى، ناقش ظريف وهانت، حسب بيان الخارجية الإيرانية، موضوع المعتقلين الأمنيين مزدوجي الجنسية في إيران، وخاصة نازنين زاغري.


وفي هذا السياق، قال ظريف إن اعتقال ومحاكمة زاغري جاءا وفقا للآليات القانونية في إيران، مضيفا: "نأمل من الحكومة البريطانية احترام تطبيق القانون واستقلالية القضاء في إيران".


وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية البريطاني أنه أبلغ نظيره الإيراني بأن سبب احتجاز السفينة "Grace 1" وجهتها وليس مصدرها، وأن بلاده ستسهل تحريرها حال ضمان عدم توجهها لسوريا.

 

 


المصدر: RT