إيران: لا نعرف بشكل دقيق مصدر انتقال كورونا إلى مدينة قم حتى الآن

قال رئيس قسم إدارة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الإيرانية، محمد مهدي كويا، في بيان، نشره موقع وزارة الصحة، اليوم الأربعاء "تلقينا تقارير عن حالات مصابة بفيروس كرونا في مدينة قم، وتم وضع جميع الحالات تحت المراقبة ونقوم بإجراء التحاليل اللازمة لهم، ولا يوجد احتمال لإقامة حجر صحي على مدينة قم في الوقت الراهن".



وأضاف "جميع المقربين من الأشخاص الذين ماتوا اليوم تم نقلهم لأخذ تحاليل منهم وجميع مستشفيات مدينة قم في حالة استنفار كاملة.



هذا، وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بتعطيل المدارس والجامعات كافة، في مدينة قم غدًا الخميس، خوفًا من انتشار العدوى، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين اليوم متأثرين بالمرض.



وذكرت وكالة "إيرنا"، اليوم الأربعاء "تعطيل كافة المدارس والجامعات يوم غد الخميس في مدينة قم لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد".



هذا وأعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، في وقت سابق، وفاة شخصين مسنين اثنين إثر إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران.



وقال زادة، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء "نؤكد وفاة شخصين اثر إصابتهما بفيروس كورونا في مدينة قم جنوب العاصمة طهران".



وأضاف "حتى الآن لم يعرف بشكل دقيق مصدر انتقال الفيروس إلى مدينة قم وعندما يتم التأكد بشكل كامل سوف نعلن ذلك حتما، في الوقت الراهن لا يمكننا التخمين، نقوم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر انتقال العدوى".



وأضاف المسؤول الإيراني: "حتى الآن لم يتم التأكد من إصابة أي مريض غير الشخصين اللذان توفيا ظهر اليوم، هناك العديد من الذين نشك بإصابتهم بهذا الفيروس وقد وضعناهم في المستشفى تحت المراقبة ونجري التحاليل اللازمة لهم، وقمنا بذلك كما فعلنا مع العديد من الحالات التي واجهناها في الأسابيع الماضية حيث توقعنا إصابتهم، وبعد إجراء التحاليل اللازمة تأكدنا أنهم غير مصابين وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى".



وقال زادة إنه "من الممكن أن يشخص الأطباء في بعض المستشفيات أن هذا المريض مصاب بفيروس كورونا ولكن هذا الأمر لا يؤكد إصابته لأنه يجب أن تجرى له تحليلات خاصة في مركز خاص في طهران للبت في إصابته لأن هذا الفيروس متشابه بدرجة كبيرة مع الكثير من أنواع فيروس أخرى".

سبوتنيك