إيران : عائلتان حاكمتان في الخليج ستزولان مع "اسرائيل"

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قال إمام جمعة طهران المؤقت في خطبة صلاة عيد الأضحى، إن الكيان الصهيوني وآل سعود وآل خليفة وضعوا أنفسهم في رأس الحربة.


وأكد أبو ترابي فرد، في مراسم صلاة العيد، التي أقيمت في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة طهران، صباح اليوم الاثنين، أن "الكيان الصهيوني وآل سعود وآل خليفة مصيرهم الهزيمة والزوال"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".


وبشأن  الأحداث في إقليم كشمير ، أعرب خطيب خطبة العيد، عن أمله في أن يتحلى مسؤولو الهند وباكستان بالعقلانية وتمهيد الطريق للحفاظ على حقوق المسلمين خاصة في كشمير.