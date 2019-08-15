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إيران تحذر مجدداً من مشاركة الكيان الصهيوني بـ”تحالف بحري” في الخليج

إيران: سفن العدو الإسرائيلي لن تعبر مضيق هرمز بسلام

أكد المساعد السياسي لمنظمة قوات التعبئة في إيران قاسم حبيب زاده أن إعلان العدو الإسرائيلي استعداده للمشاركة في “التحالف البحري” الذي تعده أمريكا في الخليج ليس إلا وهماً زائفاً، مشدداً على أن سفن هذا العدو لن تعبر مضيق هرمز بسلام.

وقال حبيب زاده في حديث لوكالة “مهر” الإيرانية للأنباء: إن العديد من الدول الأوروبية والآسيوية لم تؤيد أمريكا في “تحالفها البحري” باستثناء عدد من الدول التي تتبع سياستها، معتبراً أن مزاعم الكيان الصهيوني بشأن أمن منطقة الخليج مثيرة للسخرية فهو لم يتمكن من تأمين أمنه لأنه يزعزع الاستقرار باحتلاله للأراضي الفلسطينية وارتكابه مجازر بحق شعبها.

وتحذر إيران من انضمام كيان الاحتلال الاسرائيلي إلى “التحالف” الذي تحاول الولايات المتحدة تشكيله في الخليج بزعم حماية الملاحة البحرية، مؤكدةً أنها لن تتردد في مواجهة أي تهديد للذود عن أمنها في منطقة الخليج.