إيران ستستلم خمس طائرات ركاب إيطالية جديدة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية اليوم أنها ستستلم يوم غد خمس طائرات ركاب تم شراؤها من شركة “إي آر تي” الإيطالية بموجب الاتفاق الموقع مع الدول الكبرى حول ملف إيران النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن الشركة قولها: “إن الطائرات الخمس ستهبط عند التاسعة من صباح غد في مطار مهر آباد الدولي ليبلغ عدد أسطول هذه الطائرات ايطالية الصنع 13 طائرة تعمل لصالح شركة الخطوط الجوية الإيرانية”.

يذكر أن إيران وقعت بعد الاتفاق النووي عقوداً مع شركات بوينغ الأميركية وايرباص الفرنسية وإي آر تي الإيطالية لشراء 200 طائرة مدنية جديدة كانت حصة الشركة الإيطالية منها 20 طائرة تسلمت طهران منها حتى الآن ثماني طائرات ضمنها الطائرات الخمس التي ستصل غدا.

وكانت شركة ايرباص سلمت إيران 3 طائرات مدنية ليكون إجمالي الطائرات التي اشترتها طهران بعد الإتفاق النووي 16 طائرة مدنية.