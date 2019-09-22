إيران تكشف هدف أمريكا من تشكيل تحالف في "مضيق هرمز"

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأحد، أن "هدف أمريكا من تشكيل تحالف في مضيق هرمز هو نهب المنطقة".



وقال لاريجاني، في كلمة خلال العرض العسكري للقوات المسلحة في مدينة بندر عباس، "لتعلم الدول العربية أن أمريكا تنظر إليها نظرة أداة وتتحدث معهم بلغة الاذلال"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.



وأضاف أن "جميع الدول الإسلامية أشقاؤنا، نأمل بأن تكون جميع شعوب الدول الإسلامية، وخاصة جيران إيران، أن تقف الى جانب بعضها البعض وأن تكون لدينا أفضل العلاقات وأن نستخدم قوتنا وطاقتنا لمواجهة الأجانب والصهاينة".



وأكد لاريجاني أن "الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية تعتبر جميع الشعوب المسلمة أشقاء لها، وتعتبر الكيان الصهيوني الغدة السرطانية في المنطقة والعدو الرئيس للمسلمين وتعتبر الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم واجب عليها".



وأعلن رئيس مجلس الشوري الإيراني، استعداد القوات المسلحة الإيرانية لمساعدة الشعوب المسلمة وتعزيز الوحدة والإخوة وإيجاد الأمن المستدام في المنطقة، وأوضح أن أمريكا والصهاينة هما عامل افتعال الأزمات في المنطقة، قائلا، إن "الرئيس الأمريكي أعلن بشكل صريح عدم التزام بلاده بأي تعهد ويتحدث علانية عن صفقة القرن لتسلط الكيان الصهيوني على الشعوب الإسلامية".



ونوه إلى أن تشكيل تحالف في مضيق هرمز من قبل أمريكا هو وسيلة جديدة لنهب المنطقة، قائلا إن "دول المنطقة يمكنها إرساء الأمن، والقوات المسلحة الإيرانية لن تسمح بالعبث في الخليج الفارسي من أجل زعزعة الأمن في المنطقة، ونحن نعتبر الحديث عن هكذا تحالفات بداية للعبة جديدة تهدف إلى زعزعة الأمن".



​وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.