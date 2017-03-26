إيران تفرض عقوبات على 15 شركة أمريكية داعمة للإرهاب

فرضت إيران عقوبات على 15 شركة أمريكية لدعمها الأعمال الإرهابية وأدرجتها في قائمة الأشخاص الحقيقيين والقانونيين الخاضعين لعقوبات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك ردا على عقوبات واشنطن الجديدة بحق إيران.



وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم أن إيران ردت على العقوبات الأمريكية بالمثل و”فرضت عقوبات على شركات أمريكية كان لها دور في جرائم الكيان الصهيوني وداعمة للإرهاب ومشاركة في قمع شعوب المنطقة”.



وأشار البيان إلى أن “هذه الشركات شاركت بشكل مباشر وغير مباشر في ارتكاب الكيان الصهيوني المجازر الوحشية في فلسطين المحتلة أو دعمت ممارسات هذا الكيان الإرهابية أو قامت بتوسيع بناء المستوطنات غير الشرعية في فلسطين المحتلة عبر خرقها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي”.



وشدد البيان على أنه غير مسموح بأي نوع من التعامل مع هذه الشركات وأن أموالها التي في حوزة إيران ستصادر وسيمنع إصدار تأشيرات دخول إلى إيران للأشخاص الذين يتولون مهام في هذه الشركات أو على اتصال معها.



وقال البيان.. إن “الخارجية الإيرانية ستستمر في رصد أعمال هذه الشركات والمؤسسات والأشخاص الحقيقيين والقانونيين الأمريكيين ودورهم في دعم جرائم الكيان الصهيوني ودعم الإرهاب والمشاركة في قمع شعوب المنطقة ولا سيما دورهم في زعزعة استقرار المنطقة وستضيف عند الضرورة أسماء أخرى إلى قائمة الأشخاص والمؤسسات الخاضعة لعقوبات الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.



وأشار البيان إلى أن الخارجية الإيرانية تدين إجراء الحكومة الأمريكية الأخير وفرضها عقوبات أحادية الجانب على أشخاص ومؤسسات إيرانية وغير إيرانية تحت ذرائع واهية وغير مبررة بوصفه إجراء يتعارض مع الحقوق الدولية ومغايرا لمضمون خطة العمل المشترك الشاملة.



ولفت البيان إلى أن “إيران تكرر مجددا وتؤكد أن تعزيز وتطوير القدرات الدفاعية للبلاد ومنها تعزيز القدرة الدفاعية الصاروخية بغية ممارسة حقها في الدفاع المشروع أمام أي اعتداء أجنبي وتطوير قدرة الردع حيال التهديدات أمر محسوم ولا مجال للطعن فيه وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا ترى قيودا في وجه الحفاظ على وجودها وسلامة أراضيها وتوفير الأمن لشعبها”.

وكالات