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إيران تعمل على إنشاء محطات كهربائية ومائية كبرى في سوريا

أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع الجانب السوري لتأهيل منظومتي الكهرباء والمياه في سوريا.


وبحسب اردكانيان، ستقوم الشركات الإيرانية بتنفيذ هذه المهام، من خلال خطة عمل ستستمر لثلاث سنوات، تشمل إنشاء محطات كهربائية جديدة بالإضافة إلى تأهيل الشبكات الكهربائية في سوريا.

وقال الوزير في لقاء مع وكالة “إرنا” الإيرانية، إن مذكرة التفاهم ستتضمن تدريب الكادر السوري على التعامل مع هذه المحطات، إضافة إلى تأهيل الموارد المائية.

وتضمنت بنود المذكرة بحسب الوزير تصدير المعدات والخدمات التقنية والهندسية الكبرى لإعادة الإعمار، إضافة لتصميم وبناء محطات التصفية، وشبكات توزيع المياه العذبة بالإضافة إلى مضخات الصرف الصحي، إضافة إلى تطوير التعاون الفني والاقتصادي، والتعاون بمجال الأبحاث والدراسات المتعلقة باقتصاد المياه.


ووقعت مذكرتي التفاهم على هامش أعمال الدورة العاشرة من مؤتمر مجلس محافظي المركز الاقليمي لادارة مياه المدن في طهران، بمشاركة وزيرا الموارد المائية السوري والطاجيكي، ووكيل وزير الموارد المائية العماني ومساعد وزير الغابات والزراعة التركي ومساعد وزير الاسكان العراقي بجانب مساعد الوكالة الوطنية القرغيزية للمياه اضافة مسؤولين آخرين، والذي بدأت أعماله في الخامس من ديسمبر/كانون الأول برآسة وزير الطاقة الإيراني .
سبوتنيك