إيران تعلن لأول مرة عن التقاط صور حساسة ودقيقة من سوريا وإسرائيل وأمريكا

أعلن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، لأول مرة، عن التقاط صور حساسة ودقيقة من سوريا وإسرائيل والولايات المتحدة.



وقال رضائي، خلال مراسم تكريم ذكرى الشهيد مصطفى جمران، إن “قمر “نور” العسكري يرسل يوميا صورا دقيقة من الولايات المتحدة وإسرائيل عندما يمر فوقهما”، مضيفا أن بلاده “ترصد أجواء البلدين، وذلك أبعد من رصدنا لتحركاتهم في سوريا والعراق”، وذلك حسب قناة “العالم”.



وكان الحرس الثوري أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق أول قمر صناعي لأغراض عسكرية من طراز “نور”، وقال إنه استقر في مداره على بعد 425 كم عن سطح الأرض، وهو ما أثار مخاوف وانتقادات أمريكية وأوروبية.





وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن البرنامج الفضائي الإيراني خطير وغير سلمي، مضيفا: “أكدنا سابقا أن برنامج إيران الفضائي ليس سلميا أو مدني الطابع”.