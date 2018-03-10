إيران تعقد إتفاق سكك حديدية بـ700 مليون دولار

عقدت إيران إتفاقاً ضخماً مع شركة صينية يهدف إلى بناء خط سكك حديدية يصل بين ميناء بوشهر جنوب إيران وباقي شبكة السكك الحديدة في البلاد.





وتبلغ قيمة الإتفاق الذي وقعه من الجانب الإيراني وزير النقل عباس أخوندي ومن الجانب الصيني ممثلون عن التجمع الصيني لبناء الآلات الصناعية 700 مليون دولار.





ويقضي الإتفاق ببناء سكك حديدية تربط بين ميناء بوشهر على الخليج الفارسي ومدينة شيراز جنوب إيران والخط سيمتد على مسافة 400 كيلومتر إلا أن موعد بدء التنفيذ لم يحدد بعد.





ومن المقرر أن يستمر المشروع لاحقاً ليمتد من الخليج إلى شمال البلاد ما يتيح لإيران لعب دور الممر لنقل السلع من الجنوب إلى شبه القارة الهندية وروسيا وأسيا الوسطى.



