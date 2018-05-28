إيران تعتزم إنشاء قاعدتين بحريتين في خليج عمان

أعلن مساعد شؤون التنسيق لقائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال حمزة علي كاوياني، عن إنشاء قاعدتين بحريتين في سواحل مكران الواقعة جنوب شرق البلاد على خليج عمان.

وقال كاوياني: “سيتم قريباً تدشين منطقة جاسك البحرية جنوب البلاد باسم – الولاية – حيث نعمل في الوقت الحاضر على توفير المعدات اللازمة لها”.

وأشار الأدميرال الإيراني إلى سعي بلاده إلى تطوير سواحل مكران لتوفير الأرضية المناسبة لزيادة القوة البحرية للجيش الإيراني في هذه السواحل المهمة.

المصدر: فارس نيوز