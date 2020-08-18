إيران تطالب دولتين بتعويض لبنان عن انفجار بيروت

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم أن «السياسات الأمريكية والسعودية الخاطئة هي التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم».



ودعا ظريف الدولتين إلى التعويض عن الدمار الذي لحق بلبنان من دون فرض شروط مسبقة.



وكشف ظريف أنه «بعد لقائه بعدد من المسؤولين في لبنان فإن غالب الظن أن انفجار مرفأ بيروت ناجم عن حادث غير متعمد»، داعياً لبنان إلى إجراء التحقيق حول انفجار المرفأ بشكل مستقل، والتركيز على إعادة البناء وتأجيل الدخول في المباحثات السياسية.



وأكد أن «مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان مقترح جيد للغاية».



وكان وزير الخارجية الإيراني، قد أعلن بعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة أن «حكومة إيران والشركات الإيرانية الخاصة لديهم نفس التوجه بالانفتاح والتعاون مع لبنان في هذه المجالات كافة».



وشهد لبنان انفجاراً مدوياً يوم الثلاثاء 4 أب، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلاً و 6آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريباً.



وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، وألقى خلالها المحتجون الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.



وتعهدت قوى عالمية خلال مؤتمر طارئ للمانحين يوم الأحد الماضي، بحشد موارد مهمة لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة بالمدينة.