إيران تصف إرسال أميركا حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط بـ«حرب نفسية»

قالت وكالة تسنيم للأنباء أمس إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وصف إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى طهران بأنه «حرب نفسية»، في وقت وافقت تركيا على تزويد طائرات شركة الخطوط الجوية الإيرانية «إيران أير»، بالوقود بدءاً من يوم الجمعة المقبل، رغم الحظر الأميركي.



وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستنشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى إيران.



ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي كيوان خسروي قوله «تصريح بولتون استخدام أخرق لحرب نفسية مستهلكة».



بدوره أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إجراءات الولايات المتحدة الأميركية المزعزعة للاستقرار في المنطقة ستعود بالضرر على شعوب المنطقة وعلى الشعب الأميركي ذاته.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ عن روحاني قوله في اتصال هاتفي تلقاه أمس من نظيره العراقي برهم صالح: إنه «على جميع الدول أن تدرك الظروف الحساسة الراهنة وأن تتعاون مع بعضها لمنع ممارسات أميركا المتغطرسة الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة».



كما اعتبر روحاني أن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين إيران والعراق خطوة قيمة في مسار تطوير العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى تطابق وجهات النظر لدى البلدين حيال أغلبية القضايا الحساسة في المنطقة والعالم.



من جانبه أكد الرئيس العراقي وقوف بلاده إلى جانب إيران ورفضها تعرض الشعب الإيراني لأدنى ضرر أو أذى، مشدداً على رفض بغداد للتوترات في المنطقة.وفي معرض ادعاءاتها الكاذبة بهدف التصعيد ضد إيران، قالت الاستخبارات الأميركية إنها حصلت على معلومات تشير إلى وجود خطط إيرانية لشن هجمات على القوات الأميركية المرابطة في الشرق الأوسط بحسب صحيفة «Wall Street Journal» الأميركية.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن الاستخبارات الأميركية كشفت أن إيران «كانت تخطط لضرب القوات الأميركية في العراق، ومن الممكن في سورية، وتنظيم هجمات في خليج باب المندب بالقرب من اليمن باستخدام القوات التي تشرف عليها، وكذلك في الخليج العربي باستخدام الطائرات المسيرة المسلحة».



وأضافت: إنه تتوفر لدى الاستخبارات أيضاً معلومات أخرى تدل على وجود خطط إيرانية لشن هجوم على القوات الأميركية الموجودة في الكويت. وأكدت أن الخطر يأتي من جانب إيران براً وبحراً. وأشارت المصادر إلى أنها «أصيبت بدهشة بخصوص الخطط الإيرانية التي يورد اسم الولايات المتحدة فيها كهدف محتمل».



وذكرت الصحيفة أنه ليس من الواضح فيما إذا كان الحديث في المعلومات الاستخباراتية هذه يدور عن خطط إيرانية حتمية أو خطط مرهون تنفيذها بمستوى حدة التوتر في العلاقات بين الدولتين.



من جهة أخرى أكد مسؤول إيراني ضرورة خصخصة شركة الخطوط الجوية الإيرانية «إيران أير».



وقال وزير النقل والطرق الإيراني، محمد إسلامي، أمس إنه «من الضروري طرح أسهم شركة الخطوط الجوية للاكتتاب بهدف رفع مردودية الشركة عبر سوق رأس المال»، وفقاً لما نقلته وكالة «فارس».



وجاء تصريح إسلامي خلال مراسم جرت أمس لتسليم وتسلم منصب المدير التنفيذي لشركة «إيران أير»، دون أن يحدد الحصة التي يجب خصخصتها في الشركة الإيرانية الحكومية.



بدورها أعلنت المديرة التنفيذية السابقة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية «إيران أير»، فرزانة شرفبافي أن تركيا وافقت على تزويد طائرات الشركة بالوقود بدءاً من يوم الجمعة المقبل، رغم الحظر.



وأوضحت شرفبافي، في مراسم تسليمها منصب الإدارة التنفيذية للمدير الجديد «دهقاني زنكنة»، بأنه تم إدراج الشركة على لائحة الحظر الأميركي، بحيث امتنعت شركات الوقود تزويد طائرات «إيران أير» في رحلاتها الأوروبية.وأشارت إلى أن العديد من الدول وضعت قيوداً لفتح أجوائها أمام طائرات «إيران أير»، بجانب عدم السماح للشركة افتتاح مكاتب لديها، ومع ذلك حافظنا على جداول تسيير الرحلات ودشنا رحلات في مسارات جديدة.



وكالات