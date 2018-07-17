إيران ترفع شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد أمريكا

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده رفعت شكوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد أمريكا لفرضها أعمال حظر أحادية الجانب وغير قانونية على إيران.

وقال ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن “إيران وفي مواجهة اهانة امريكا للدبلوماسية والتعهدات القانونية ملتزمة بسيادة القانون لذا فمن الضروري التصدي لعادة نقض القوانين الدولية من قبل الولايات المتحدة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بعد الانسحاب من الاتفاق النووي قبل فترة عزم واشنطن على اعادة فرض حظر على إيران خلال مرحلتين الأولى 90 يوما والثانية 180 يوما كما هدد بوقف صادراتها النفطية.