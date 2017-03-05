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إيران تختبر نظاماً روسياً مضاداً للطائرات

أجرت إيران تجربة ناجحة للنظام الروسي المضاد للطائرات إس300 على ما أعلن التلفزيون الرسمي أمس مضيفاً: إنه بات «عملانياً» وسط توتر متفاقم بين طهران وواشنطن منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة.
وأوضح التلفزيون: «تم إسقاط أهداف متعددة أهمها صاروخ بالستي وطائرة بلا طيار» أثناء التجربة التي نفذت «بحضور سياسيين وعسكريين في إحدى قواعد الدفاع الجوي» في الصحراء الإيرانية.
كما صرح قائد الدفاع الجوي الإيراني الجنرال فرزاد اسماعيلي للتلفزيون: إن نظام الدفاع الجوي بافار 373 المحلي الصنع «سيخضع للتجربة قريباً» مؤكداً أنه «أحدث من إس300» الذي تم شراؤه من روسيا. وقال: إن «إس300 نظام فتاك بالأعداء» ونشره إلى جانب أنظمة أخرى للدفاع الجوي «يجعل سماء البلاد أكثر أماناً».
وفي 2010 علقت روسيا تنفيذ عقد لتزويد إيران بنظام إس300 تطبيقاً لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة لدفع طهران إلى وقف أنشطتها النووية الحساسة وسط اتهامها بالسعي إلى صنع سلاح نووي. لكن إبرام الاتفاق التاريخي في تموز 2015 بين القوى العظمى وإيران بشأن ملفها النووي أجاز رفع العقوبات تدريجياً عنها وأتاح لروسيا استئناف تسليمها شحنة إس300 الذي تم في 2016. وفي آب أظهر تلفزيون الدولة نشر هذا النظام الجوي حول منشأة فوردو النووية الواقع داخل جبل قرب مدينة قم (شمالاً).


أ ف ب

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