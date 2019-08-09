إيران تحذر مجدداً من مشاركة الكيان الصهيوني بـ”تحالف بحري” في الخليج
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إيران تحذر مجدداً من مشاركة الكيان الصهيوني بـ”تحالف بحري” في الخليج

حذرت إيران مجدداً من مشاركة الكيان الصهيوني في “تحالف بحري” تحاول واشنطن تشكيله بذريعة توفير الأمن للملاحة البحرية في مياه الخليج مؤكدةً أن ذلك يشكل تهديداً سافراً لها وأن من حقها مواجهته.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريح اليوم: إعلان احتمال مشاركة كيان الاحتلال الإسرائيلي في التحالف المزعوم في الخليج هو تهديد سافر للأمن القومي الإيراني ومن حق إيران مواجهته في إطار السياسة الدفاعية للبلاد، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية وهذا الكيان غير الشرعي “سيتحملان مسؤولية جميع تداعيات هذا الإجراء الخطر”.


ولفت موسوي إلى أن إيران ترى أي تحالف في الخليج بمثابة تحرك تصعيدي وأن وجود قوات أجنبية فيه يزيد من الأزمات، مبيناً أن بلاده تتعهد بضمان أمن السفن بالخليج.


وحذر وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أمس أيضاً من تداعيات مخطط واشنطن تشكيل “تحالف بحري” في منطقة الخليج بذريعة توفير الأمن للملاحة البحرية، مؤكداً أن هذا “التحالف” لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة، كما حذر من “عواقب وخيمة” في حال انضمام كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا “التحالف”.