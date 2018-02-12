إيران تجتذب 1.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

وتابع في تصريح له ان 40% من هذه الاستثمارات كانت بصورة معدات والبقية بصورة مصادر من العملة الصعبة.

وتابع في تصريح له ان 40% من هذه الاستثمارات كانت بصورة معدات والبقية بصورة مصادر من العملة الصعبة.