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إيران تجتذب 1.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

 

أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية محمد شريعتمداري انه تم خلال فترة الحكومة الحالية اجتذاب 1.9 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.


وتابع في تصريح له ان 40% من هذه الاستثمارات كانت بصورة معدات والبقية بصورة مصادر من العملة الصعبة.

ولفت الى ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تم اجتذابها خلال الحكومة الماضية بلغت 7 مليارات دولار ان اجتذاب هذه الاستثمارات في البلاد واحصائيات صندوق النقد الدولي وبنك التنمية العالمي مؤشر الى مستقبل مشرق للصناعة والانشطة الاقتصادية في البلاد.

 

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