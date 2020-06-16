إيران تتخذ إجراءات لمساعدة سورية في مواجهة قانون “قيصر”

بالتزامن مع تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية على سورية وكل من يتعامل معها، أعلن رئيس اتحاد الصادرات الإيراني محمد لاهوتي، أمس الإثنين، عن قرب افتتاح مكتب لغرفة التجارة الإيرانية في سورية.



ووفقاً لوكالة “فارس” الإيرانية، فإن لاهوتي أوضح أن “افتتاح المكتب سيوسع نطاق الاستثمار والتصدير إلى هذا البلد الذي تضررت صناعاته بسبب الحرب الإرهابية التي تشن عليه”.



ولفت لاهوتي إلى أن غرفة التجارة الإيرانية اشترت مكتباً لها في سورية وهو الآن قيد التحضير.



وأكد لاهوتي أن “الصادرات الإيرانية لديها برامج عديدة لسورية التي بسبب الحرب الإرهابية إما تضررت أو تعطلت صناعاتها.. سورية تعدّ سوقاً جيداً للاستثمار المشترك”.



من جهته، المجلس الاقتصادي السوري ـ الايراني بحث في دمشق مجموعة من الملفات المرتبطة بالأزمة المعيشية وكيفية تجاوز العقوبات الظالمة على الشعب السوري، حسب ما ذكرته وكالة “يونيوز”.



أيضاً، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد أن بلاده ستفعّل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسورية.



تجدر الإشارة إلى أن سورية تعاني من أزمة اقتصادية إثر العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والمتمثلة بقانون قيصر أو المعروف بـ “سيزر”، الذي يقضي بفرض المزيد من العقوبات والحصار الاقتصادي على سورية، ليزيد من أعباء المعيشة التي يعاني منها الشعب السوري.