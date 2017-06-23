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إيران تبدأ تصدير الغاز الى العراق بموجب اتفاقية كبيرة

أعلنت وزارة النفط الايرانية الخميس أن إيران بدأت بتصدير الغاز عبر خط انابيب يصل الى بغداد بموجب اتفاقية تجعل العراق أكبر مستوردي الغاز من الجمهورية الاسلامية.
ونقل الموقع الالكتروني للوزارة عن مساعد وزير النفط الايراني امير حسين زماني نيا قوله في ساعة متأخرة الاربعاء أن “صادرات إيران من الغاز الطبيعي إلى بغداد بدأت مساء الاربعاء”.
وأضاف “إن الصادرات بدأت بنحو 7 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا. وسيتم تاليا رفع الكمية إلى 35 مليون متر مكعب”.
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين على زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إيران عقب زيارة السعودية وسط أزمة دبلوماسية في منطقة الخليج.
وخط الانابيب الجديد يربط غرب إيران ببغداد. فيما سيقوم خط أنابيب ثان في جنوب غرب إيران بضخ الغاز الإيراني إلى مدينة البصرة الجنوبية.

المصدر: الوكالة الفرنسية

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