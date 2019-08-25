إيران : إسرائيل وأمريكا لا تملكان الجرأة على مهاجمة المواقع الإيرانية

نفى مسؤول إيراني اليوم الأحد، أن تكون غارات إسرائيل ضد أهداف تابعة إلى إيران في سوريا الليلة الماضية.



وقال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي إن إسرائيل وأمريكا لا تملكان الجرأة على مهاجمة المواقع الإيرانية، مؤكدا أن “مزاعم إسرائيل بضرب مواقع إيرانية كاذبة”، وذلك حسب وكالة “إيلنا” الإيرانية.



وأضاف رضائي: “المقاتلون في سوريا والعراق سيردون قريبا على العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن “الإجراءات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة في سوريا والعراق تعارض القانون الدولي”.



ونفى المسؤول الإيراني المزاعم الإسرائيلية بقصف مراكز عسكرية إيرانية في سوريا، قائلا: “لم تلحق أي خسائر بمراكزنا الاستشارية في سوريا جراء الضربة الإسرائيلية”.





وأكد الجيش اللبناني، اختراق طائرتي استطلاع إسرائيليتين للأجواء اللبنانية، فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحا أن إحداهما سقطت فيما انفجرت الثانية في الأجواء، وتسببت في أضرار مادية.



وذكر بيان صادر عن الجيش اللبناني صباح اليوم الأحد، إنه “بتاريخ 25 أغسطس/آب، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات”، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وأضاف البيان: “على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص”.



وكانت إسرائيل قد هاجمت، بالصواريخ تصدت لها دفاعتنا الجوي.

وتمكنت المضادات الجوية من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.



وقال مصدر عسكري : “إنه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق”، مضيفا: “على الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية”.



سبوتنيك