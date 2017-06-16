إيرادات المناطق الحرة 2.1 مليار ل.س في خمسة أشهر ودمشق الأولى

بيّن مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للمناطق الحرة أن الحجم الأكبر من الإيرادات في المؤسسة لم يتحقق نتيجة الحركة التجارية والحراك الاقتصادي للبضائع إدخالاً وإخراجاً بل تحقق نتيجة الأنشطة الخدمية المقدمة من إدارة المؤسسة وبعض الإجراءات المتخذة ضمن هذا المجال والمستهدفة تحقيق أكبر حجم ممكن من الإيرادات، وأن هذه الإيرادات تركزت في المنطقة الحرة بدمشق نتيجة لتجمع كبير لرؤوس الأموال وكونها منطقة آمنة.

وتجاوزت إيرادات المؤسسة 2.1 مليار ليرة حتى نهاية الشهر الخامس من العام 2017، أي بزيادة نحو 600 مليون ليرة عن إيراداتها للفترة نفسها من العام 2016 حيث بلغت 1.5 مليار ليرة، جلها من الأنشطة الخدمية كما ذكر المصدر، والتدقيق في المعاملات الداخلية حسب الأنظمة والقوانين.

وأضاف: إن إيرادات بعض المناطق انخفضت بشكل كبير نتيجة لتراجع حركة التبادل التجاري إدخالاً وإخراجاً إلا أن الأنشطة الخدمية رفعت من إيرادات البعض منها خاصة في المنطقة الحرة بطرطوس وعدرا ودمشق. موضحاً أن إيراد المنطقة في طرطوس منخفض جداً وقد وصل حتى تاريخه إلى 500 مليون ليرة قياساً لما كانت تحققه عبر حركة البضائع والتبادل التجاري إدخالاً وإخراجا في هذه المنطقة وعلى الرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد، ومن المفترض أن تكون المنطقة في طرطوس نشطة في الحركة التجارية ومثلها المنطقة الحرة في اللاذقية والمرفأ الداخلي في اللاذقية.

سجلت بيانات المؤسسة أكبر حجم إيرادات بقيمة نحو 2 مليار ليرة في دمشق ثم في طرطوس بقيمة نحو 592 مليون ليرة وفي اللاذقية بقيمة نحو 175.5 مليون ليرة وفي المنطقة المرفئية بقيمة أكثر من 75 مليون ليرة وفي المنطقة الحرة في المطار 69.5 مليون ليرة وفي عدرا 3.1 ملايين ليرة على حين لم تسجل حسياء واليعربية وحلب أي إيرادات.

وسجلت المؤسسة 5 ملايين دولار إيرادات للفترة ذاتها وهناك قيمة 28 مليار ليرة حركة التبادل التجاري منها 10 مليارات ليرة حركة البضائع المستوردة و18 مليار ليرة حركة البضائع المصدرة وبلغ رأس المال المستثمر بالدولار 769 مليوناً، وبالليرة السورية 396 ملياراً، من خلال 1095 مستثمراً و82 شركة أجنبية مستثمرة برأس مال 145 مليون دولار على حين حجم استثماراتها بالعملة المحلية يبلغ 75 مليار ليرة سوية تضم 6850 عاملاً على حين حققت المؤسسة مبلغ نحو 1.6 مليار ليرة رسوماً جمركية.

صالح حميدي

المصدر: الوطن