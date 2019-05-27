إيرادات المناطق الحرة تتجاوز المليار ونصف

وصلت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى مليار و748 مليون ليرة سورية.



وبيّن مدير المؤسسة إياد كوسا أن قيمة البضائع الداخلة إلى المناطق الحرة حتى تاريخ الـ30 من نيسان الماضي بلغت 20 ملياراً و700 مليون ليرة سورية بينما وصلت قيمة البضائع المصدرة إلى 13 ملياراً و500 مليون ليرة سورية.



وأشار كوسا إلى أن رأس المال المستثمر في المناطق الحرة بلغ 751 مليون دولار تعود لـ967 مستثمراً يعمل لدى منشآتهم 6478عاملاً، مبيناً أن قيمة الرسوم الجمركية المحققة خلال الفترة المذكورة ملياران و242 مليون ليرة سورية.