"إي إتش إتش" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي وجماعات متطرفة يحتضنها أردوغان

بعد أيام من توبيخ مصري رسي موجه إلى رئيس النظلم التركي رجب أردوغان، نظم العشرات ممن لديهم علاقات بتنظيمات إرهابية تظاهرة أمام السفارة المصرية في أنقرة، مرددين هتافات تدعو إلى ما أسموه "الحرب والجهاد والشهادة".



ونشر موقع نورديك مونيتور مقطعا مصورا للمتظاهرين الذين هتفوا بـ"الحرب والجهاد والشهادة" أمام السفارة المصرية في العاصمة التركية أنقرة.



وأضاف الموقع أن المسيرة نظمتها مؤسسة TÜGVA التي تديرها عائلة رئيس النظام التركي ، ومنظمة "إي إتش إتش" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعات متطرفة أخرى في تركيا.



وكانت مصر وبخت، الأربعاء الماضي، أردوغان بعدما انتقد زعماء الاتحاد الأوروبي لحضورهم قمة استضافها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أيام من تنفيذ حكم بإعدام تسعة أشخاص في قضية مقتل النائب العام المصري عام 2015.



وبحسب ما كشفت التحقيقات، فإن كوارد هاربة لجماعة الإخوان الإرهابية في تركيا خططت لعملية اغتيال النائب العام.



وللجماعة صلات وثيقة بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وفر كثيرون من أعضاء الإخوان إلى تركيا منذ حظرت مصر أنشطة الجماعة الإرهابية.



واتهم أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو زعماء الاتحاد بالنفاق لأنهم يقولون لأنقرة إن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا ستقضي على آمالها في الانضمام للتكتل، بينما يحضرون في الوقت نفسه قمة استضافها الرئيس المصري.