إهمال علاج الجيوب الأنفية قد يسبب الوفاة !!

من مضاعفات التهاب الجيوب الخطيرة هي احتمال حدوث الوفاة ، فقد لا يتوقع البعض أن التهاب الجيوب الأنفية يمكن ان يسبب الوفاة ، فعندما ينتقل الصديد إلى الدماغ والمخ ، يسبب مخاطر تؤدي إلى الوفاة .



أيضا يمكن لإلتهاب الجيوب الأنفية المزمن أن يؤدي الى الشلل، فقدان الرؤية وحتى الموت.



قم بزيارة الطبيب على الفور إذا ظهرت عليك أعراض يحتمل أن تكون إحدى علامات العدوى الخطيرة مثل:

- ألم أو تورم حول العينين.

- تورم الجبهة.- صداع حاد.

- الارتباك.

- ازدواج الرؤية أو مشكلات أخرى في الرؤية.

- تيَبُّس الرقبة.

- ضيق التنفس.