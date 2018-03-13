إنهاء عمليات العزل والتبليط لسطح كنيسة قلعة الحصن

وذكرت مديرة القلعة نعيمة محرطم أن أعمال الترميم في القلعة بدأت منذ سنتين تقريبا مع الكشف عن الاماكن والاجزاء المتضررة فيها جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية ‏إضافة لتحديد وتوثيق قنوات التصريف المائي في ‏كامل القلعة معتبرة ان إنجاز عزل وتبليط سطح الكنيسة سيسمح للبعثة الانتقال لتنفيذ عمليات ترميمية وتأهيلية في هذه القلعة التي يعود بناؤها للقرن 11 الميلادي.

وذكرت مديرة القلعة نعيمة محرطم أن أعمال الترميم في القلعة بدأت منذ سنتين تقريبا مع الكشف عن الاماكن والاجزاء المتضررة فيها جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية ‏إضافة لتحديد وتوثيق قنوات التصريف المائي في ‏كامل القلعة معتبرة ان إنجاز عزل وتبليط سطح الكنيسة سيسمح للبعثة الانتقال لتنفيذ عمليات ترميمية وتأهيلية في هذه القلعة التي يعود بناؤها للقرن 11 الميلادي.