إنهاء خدمات المعيد إن لم يوفد خلال عام بعد حصوله على الماجستير

بيّن كتاب صادر عن جامعة تشرين، إنهاء خدمات المعيد إذا لم يوفد خلال سنة من حصوله على درجة الماجستير.



وطلبت الجامعة من عمادات الكليات رصد الحالات المتعلقة بإيفاد المعيد بعد حصوله على درجة الماجستير وفق المدة المحددة في قانون البعثات العلمية مباشرة بشرط ألا تزيد المدة ما بين حصوله على درجة الماجستير والتسجيل بالدكتوراه على عام ميلادي.



وأكدت الجامعة أن مجلس التعليم العالي أعطى المعيد قبل صدور هذا القرار وتجاوز المدة المحددة مهلة مدتها سنة على الأكثر من تاريخ 23 أيار 2019 لاستكمال إجراءات إيفاده، ليصار إلى إنهاء خدماته إن لم يتم إيفاده.