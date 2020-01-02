إنهاء تكليف مدير الغاز بدمشق وريفها

أصدر وزير النفط قراراً بإنهاء تكليف مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز ‏‏بشركة "محروقات" نائل العلاف.‏



وكلف بدلا من العلاف المهندس أيمن ديوب العامل لدى شركة محروقات بالفئة ‏‏الأولى بتسيير أمور فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز بالشركة ريثما يتم تأمين ‏‏البديل المناسب.‏



في السياق، صدر قرار بتكليف أحمد شاكوش العامل لدى محروقات بتسيير أمور ‏‏مديرية الشؤون المالية والحسابات ريثما يتم تأمين البديل المناسب.‏



وكشفت مصادر في وزارة النفط أن مدير الفرع كان تقدم ‏‏بطلب استقالة منذ شهر قوبل بالرفض إضافة إلى تقديمه طلب ثان للاعتذار عن ‏‏إدارة الفرع، مؤكدة أن المبررات الموجبة لطلبه الاستقالة تتعلق بعدم قدرته على ‏‏إدارة الفرع بالشكل المطلوب نظراً للضغوط الكبيرة، إضافة إلى أسباب صحية ‏‏‌‏(حسب تأكيد المصادر الرسمية).‏



وعلى ما يبدو أن النفط لم تبت بطلبي الاستقالة، لتصدر قرار إنهاء ‏التكليف بناء ‏على تقرير الرقابة الداخلية الذي طالب بإنهاء تكليفه نظراً لعدم قدرته ‏على إدارة ‏الإزمة، بحسب المصادر.‏



وصدرت، مؤخراً، عدة تصريحات بحدوث انفراجات على صعيد مادة الغاز في ‏‏العاصمة وريفها، آخرها ما وعد به مدير الفرع (المنهي تكليفه) في تصريح ‏لـ"الوطن" بعدد يوم الثلاثاء الماضي، بانفراج على صعيد المادة خلال الأسبوع ‏القادم.‏



الوطن اون لاين