إنهاء تكليف مدير الغاز بدمشق وريفها
أصدر وزير النفط قراراً بإنهاء تكليف مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز بشركة "محروقات" نائل العلاف.
وكلف بدلا من العلاف المهندس أيمن ديوب العامل لدى شركة محروقات بالفئة الأولى بتسيير أمور فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز بالشركة ريثما يتم تأمين البديل المناسب.
في السياق، صدر قرار بتكليف أحمد شاكوش العامل لدى محروقات بتسيير أمور مديرية الشؤون المالية والحسابات ريثما يتم تأمين البديل المناسب.
وكشفت مصادر في وزارة النفط أن مدير الفرع كان تقدم بطلب استقالة منذ شهر قوبل بالرفض إضافة إلى تقديمه طلب ثان للاعتذار عن إدارة الفرع، مؤكدة أن المبررات الموجبة لطلبه الاستقالة تتعلق بعدم قدرته على إدارة الفرع بالشكل المطلوب نظراً للضغوط الكبيرة، إضافة إلى أسباب صحية (حسب تأكيد المصادر الرسمية).
وعلى ما يبدو أن النفط لم تبت بطلبي الاستقالة، لتصدر قرار إنهاء التكليف بناء على تقرير الرقابة الداخلية الذي طالب بإنهاء تكليفه نظراً لعدم قدرته على إدارة الإزمة، بحسب المصادر.
وصدرت، مؤخراً، عدة تصريحات بحدوث انفراجات على صعيد مادة الغاز في العاصمة وريفها، آخرها ما وعد به مدير الفرع (المنهي تكليفه) في تصريح لـ"الوطن" بعدد يوم الثلاثاء الماضي، بانفراج على صعيد المادة خلال الأسبوع القادم.
الوطن اون لاين