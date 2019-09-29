إنهاء تعبيد طريق العباسيين- برزة

أنهت مديرية الصيانة في محافظة دمشق تزفيت الطريق الصاعد من كراجات العباسيين باتجاه برزة في حين أتمت تنظيف مجرى نهر بردى ونفق الثورة وتقوم بتأهيل وصيانة عدد من المرافق العامة في أحياء المدينة.



و أوضح مدير الصيانة في المحافظة محمد حمامية أن ورشات المديرية أنهت اليوم تزفيت الطريق الصاعد من كراجات العباسيين باتجاه برزة بالتوازي مع تأهيل منصف الطريق، وستقوم يوم الجمعة القادم بتزفيت الطريق النازل، مبيناً أن أعمال التزفيت تتم يوم الجمعة لمنع حدوث أي اختناقات مرورية في أوقات الدوام.



وأشار حمامية إلى أن ورشات المديرية قامت بتنظيف مجرى نهر بردى مقابل وزارة السياحة والمرجة وأزالت الأوساخ وإطارات السيارات من المجرى، كما تم تنظيف مجرى نهر العقرباني خلف قلعة دمشق وبمنطقة الكلاسة، داعياً إلى الالتزام برمي الأوساخ في حاويات وسلال القمامة وعدم إلقائها في مجرى الأنهار والطرقات للحفاظ على النظافة العامة التي هي مسؤولية الجميع.



وبيّن حمامية أن ورشات المديرية أنهت تنفيذ حل مروري في منطقة المالكي ،وقامت بترميم الحفر بمادة المجبول الزفتي في شارع صلاح الدين وطلعة السفيرة بمنطقة ركن الدين، وتعمل على إشادة درج وتبليطه في طلعة الكيكية فوق جامع النصر بركن الدين مؤكداً أن المديرية تعمل مع الجهات المعنية على تأهيل وصيانة المرافق العامة وتجميلها ضمن خطة المحافظة.