إنهاء أعمال إنارة طريق قاسيون

تتابع ورشات محافظة دمشق التشطيبات النهائية لإعادة تأهيل وصيانة طريق قاسيون، حيث قام فرع دمشق للإنارة – السورية للشبكات، وتحت إشراف المحافظة بإعادة تأهيل وصيانة لأعمدة الإنارة.



وأوضح مدير فرع دمشق للإنارة علي جريش أنه تم صيانة أعمدة الإنارة لكامل طريق قاسيون من ساحة الشامي وحتى ضريح الجندي المجهول حيث تم تركيب / 14 / عمود إنارة جديد مع صب قواعد لها، إضافةً لصيانة كامل الفلورينات، حامل جهاز الإنارة، وتم تركيب / 15 / فلورين مفرد جديد عند ضريح الجندي المجهول، مضيفاً أنه تم تركيب / 16 / جهاز إنارة.



وأضاف جريش أنه تم صيانة أجهزة الإنارة واللمبات والترنسات والمقالع ودهان الأعمدة، وتبديل الكبلات الأرضية لأعمدة الإنارة إضافة لتمديد كبلات للإنارة التزينينة في حدائق المنصافات على طول الطريق حسبما نقلت صفحة “محافظة دمشق”.



وتستمر ورشات محافظة دمشق بأعمال تأهيل طريق قاسيون من حيث صيانة الأطاريف وتقليم الأشجار و مد قميص اسفلتي جديد لكامل الطريق.



