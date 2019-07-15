عملية «تخريبية» جديدة تستهدف البنية التحتية النفطية لحمص
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح بطاقة تكريم للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بتعديل مواد من قانون خدمة العلم
دمشق تحذر الأوروبيين من عواقب زيادة تواجدهم العسكري في سوريا
«الحشد الشعبي» ينقل شاحنات بضائع من البوكمال إلى العراق
مجلس النواب الأميركي يمنع ترامب من شن حرب على إيران
نصر الله يحذر السعودية والإمارات من أن المشاركة في أي حرب على إيران ستؤدي إلى تدميرهما
وسط معارك «جيب إدلب» تحضيرات «أستانا» و«الدستورية» مستمرة
صد هجوم بطائرات مسيرة للمسلحين على قاعدة حميميم في سوريا
الرئيس الأسد يستقبل لافرنتييف وفيرشينين
الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة الحماميات وتلالها بريف حماة
التصعيد «الكيميائي» ينتقل من شمال اللاذقية إلى ريف حماة
إصابة 11 مدنيا جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة قرب كنيسة السيدة العذراء بالقامشلي
سوريا تطالب بتدخل دولي عاجل لإيقاف “اغتصاب التلال البكر”
سلاح الجو يستهدف “المحيسني”ومقتل مرافقه
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

إنهاء أعمال إصلاح خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل غاز إيبلا

أكد مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية أن ورش الصيانة أنهت أعمال إصلاح خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل غاز إيبلا بريف حمص الشرقي الذي تعرض لعمل إرهابي صباح أمس.

وقال المصدر إن “ضخ الغاز بدأ في الخط وسيستغرق من أربع إلى خمس ساعات للدخول إلى المعمل”


وكان إرهابيون اعتدوا على خط نقل الغاز ما أدى إلى خروجه من الخدمة لتبدأ الورشات الفنية التابعة لوزارة النفط العمل على إصلاحه لإعادة ضخ الغاز فيه خلال الساعات القادمة.


يذكر أن خط نقل الغاز ينقل 5ر2 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى معمل إيبلا ومنه لمحطات توليد الكهرباء.