إنهاء أعمال إصلاح خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل غاز إيبلا

أكد مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية أن ورش الصيانة أنهت أعمال إصلاح خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل غاز إيبلا بريف حمص الشرقي الذي تعرض لعمل إرهابي صباح أمس.



وقال المصدر إن “ضخ الغاز بدأ في الخط وسيستغرق من أربع إلى خمس ساعات للدخول إلى المعمل”



وكان إرهابيون اعتدوا على خط نقل الغاز ما أدى إلى خروجه من الخدمة لتبدأ الورشات الفنية التابعة لوزارة النفط العمل على إصلاحه لإعادة ضخ الغاز فيه خلال الساعات القادمة.



يذكر أن خط نقل الغاز ينقل 5ر2 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى معمل إيبلا ومنه لمحطات توليد الكهرباء.