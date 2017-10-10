إنها دمشق ياسيدي

- قليلون يعلمون أن فرشاة الأسنان دخلت إلى مدينة دمشق بدلاً عن نبتة المسواك عام 1914 قبل الحرب العالمية الأولى بأشهر قليلة وأن 60% من الدمشقيين باتوا يمتلكون فراشاتهم الخاصة عام 1930..



- قليلون أيضاً يعلمون أن النساء الدمشقيات ارتدوا الحذاء ب "الكعب العالي" مع صيف عام 1924 حيث أدخل تجار المدينة هذا المنتج إلى أسواق الحميدية وغيرها نقلاً عن باريس ..نفس السنة التي سقطت فيها الخلافة الاسلاميه ...



- هناك من لا يعلم ايضاً أن جامع بني أمية الكبير هو أول بناء تدخله الكهرباء في مدينة دمشق في شباط من العام 1907 وأن الكهرباء دخلت إلى دمشق قبل أن تدخل إلى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية بواسطة شركة بلجيكية اتخذت لها مقراً وسط دمشق وأصبح هذا المقر نفسه مقراً لشركة كهرباء دمشق حتى هذه اللحظة ..



- كثيرون أيضاً لا يعلمون أن السيدة اللبنانية فيروز لم تبدأ مشوارها الفني في مهرجانات بعلبك عام 1957 كما يعتقد كثيرون بل كانت البداية على مسرح سينما دمشق في شباط 1952 حيث كانت فيروز "نهاد حداد" لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها عند قدومها الى سوريا بعد اكتشافها من قبل مدير إذاعة دمشق أحمد عسة ومدير البرامج الأمير يحيى الشهابي بحضور العقيد أديب الشيشكلي رئيس سورية آنذاك ..



- قليلون أيضاً يعلمون أن قماش ثوب زفاف الملكة البريطانية إليزابيت الثانية يوم كانت ولية العهد في العام 1947 جاء من أسواق دمشق ..



- و أن أول مدرسة باليه في العالم العربي تأسست في دمشق في العام 1951 في منزل الوجيه مظفر البكري الذي كان متزوّجاً من الفنانة اليونانيّة آنا فرانكولي وكانت مأخوذة برقص الباليه فقررت إدخال ذلك الفنّ إلى دمشق ..



- و أنّ الممثل والمخرج الكوميدي الشهير تشارلي شابلن زار دمشق لحضور افتتاح فيلمه «السيرك» في سينما «فلور دو داماس» في ساحة المرجة في خريف العام 1929 وكان في استقباله السياسي السوري فخري البارودي ..



- هل تعلم أن دمشق لم تكن تغلق أبوابها يوماُ فكانت دوماً مدينة النور والعلم والتجارة لا يوجد باب يغلق في حارات دمشق مثل العصور الوسطى في أوروبا ..



- وأن سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم جاءت إلى دمشق في صيف العام 1931 لإحياء ثلاث حفلات في إحدى الحدائق بالهواء الطلق كانت قيمة البطاقة لحضور الحفل "ليرة ذهبية" مما أجبر بعض المعجبين أن يبيعوا سجاد منازلهم أو يرهنوا مصاغ زوجاتهم من أجل حضور الحفل ومشاهدتها شخصياً ..



هل تعلم أن دمشق هي أول مدينة عربية افتتح فيها بنوك وشركات وفنادق عالمية مثل بنك كريدي ليونيه سنة 1931.

وأن دمشق هي أول مدينة عربية سارت سيارة في شوارعها سنة 1905.

وأن دمشق هي أول مدينة عربية تأسس فيها برلمان سنة 1928.

وأن دمشق هي أول مدينة عربية تأسست فيها جامعة سنة 1919.

وأن دمشق أول مدينة عربية استخدمت الترام للمواصلات سنة 1940.

وأن دمشق أول مدينة عربية امتلكت التيار الكهربائي سنة 1920.

وأن دمشق نالت لقب عاصمة الأناقة على مستوى العالم 1950.

وأن مهاتير محمد صانع النهضة الماليزية زار دمشق عام 1952 وانبهر بحضارتها وأقسم أن يجعل ماليزيا نسخة عن سوريا.

وأن سوريا كانت تلقب يابان الشرق الأوسط في الخمسينات من القرن الماضي.