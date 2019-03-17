إنقض عليها لحظة خروجها من المنزل وطعنها.. "علاقة مشبوهة" تربط شاباً سوريا بوالدة صديقه؟!

أحالت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، مقيماً سورياً إلى النيابة العامة، بعد قيامه بطعن والدة صديقه في رقبتها، بسبب خلافات تتعلق بـ"أمور خاصة".



وفي التفاصيل بحسب صحيفة "الراي" المحلية، فإنّ عمليات الداخلية تلقت بلاغاً يتعلق بطعن سيدة سورية أمام مسكنها في منطقة السالمية، فانتقل رجال الأمن والطوارئ إلى الموقع، وتم نقلها للمستشفى، وبالتحقيق معها تبيّن أنّ صديق ابنها قام بطعنها وأدلت ببياناته، فيما سجلت قضية شروع بالقتل.



وإثر التحريات، تمكن رجال الأمن من العثور على مكان اختباء الجاني، وذلك في منزل أحد أقاربه، حيث جرى إلقاء القبض عليه.



وأقرّ الجاني بفعلته في التحقيقات، لافتاً إلى أنّه كان على خلاف مع والدة صديقه المجني عليها بسبب "مشكلات خاصة"، رفض الكشف عنها، فقام بالاتصال بها عدة مرات، إلا أنّها لم تعره اهتماماً وتجاهلت كل اتصالاته ورسائله، فما كان منه إلا أن قام بمراقبة الشقة التي تقطن بها وتربص بها لحظة خروجها من مسكنها، وانقض عليها وطعنها برقبتها، ثم لاذ بالفرار.