إنقاذ نحو 900 مهاجر قبالة السواحل الليبية

أعلن خفر السواحل الإيطاليون أمس أنهم تمكنوا من إنقاذ نحو 900 مهاجر قبالة سواحل ليبيا.



ونقلت ا ف ب عن خفر السواحل الذين يتولون تنسيق عمليات الإغاثة في المنطقة قولهم في بيان إن “معظم هؤلاء المهاجرين كانوا على مركبين خشبيين تم رصدهما ليلا في حين تم إنقاذ أربعين شخصا كانوا على مركب رصد فجرا”.



وطلب خفر السواحل من بارجة عسكرية بريطانية تابعة للعملية الأوروبية ضد مهربي البشر وسفينة تابعة لمنظمتي “اس او اس ميديترانيه وأطباء بلا حدود” إنقاذ المهاجرين.



من جهتها أوضحت منظمة “اس او اس ميدتيرانيه” في بيان أن المياه تسربت إلى أحد المركبين الكبيرين لكن جميع المهاجرين نجوا.



ونقل نحو 400 من المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى سفينة المنظمتين.



وبحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية الإيطالية قبل هذه العملية فإن أكثر من 180 ألفا معظمهم من غرب إفريقيا والقرن الأفريقي وصلوا إلى السواحل الإيطالية العام 2016 ويشكل ذلك زيادة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام 2015 و6 بالمئة عن الرقم القياسي المسجل في 2014 والبالغ 170 ألفا.



في المقابل وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من خمسة آلاف شخص لقوا حتفهم وهم يحاولون عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا معظمهم قضى قبالة سواحل ليبيا.



وأعلن الهلال الأحمر الليبي في وقت سابق اليوم العثور على 11 جثة تعود لغرقى مهاجرين على شاطئ قرب طرابلس العاصمة.

وكالات