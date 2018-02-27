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إنطلاق تصوير «تانغو»: التراجيديا حاضرة في رمضان

 

بدأت شركة «إيغل فيلمز» الاسبوع الماضي تصوير أحدث مسلسلها الذي يحمل إسم «تانغو» (تأليف إياد أبو الشامات وإخراج رامي حنا) ويلعب بطولته كل من: النجم السوري باسل خياط، واللبناني باسم مغنية، ودانيلا رحمة ودانا مارديني.

الكاتب والمخرج السوري سبق أن عملا معاً وقدّما أخيراً مسلسل «غداً نلتقي» الذي عرض العام 2015، وكان بمثابة تحفة فنية أبدع فيها الكاتب في وصف الحرب السورية وتداعياتها على المواطنين. يستمرّ الثنائي معاً بالتعاون مجدداً وهذه المرّة بعمل درامي من نوع آخر. يدور «تانغو» حول قصة أربعة أصدقاء (متزوجين) يطرأ على حياتهما حادث معين، فيغيّر مجرى علاقتهم بشكل لافت. العمل يمكن القول بأنه تراجيدي بوليسي ويحمل الكثير من المشاهد المشوّقة، وسيعرض في رمضان المقبل. وهو مشروع مشترك يجمع العديد من الممثلين السوريين واللبنانيين من بينهم: سميرة بارودي، وطلال الجردي، واليكو داوود وحسان مراد، وآخرين.

 

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