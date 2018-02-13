إنستغرام يكشف من يقوم بـ"screenshot" لقصصك

ينوي تطبيق إنستغرام إخبار مستخدميه بمن يلتقط صورا بطريقة "سكرين شوت" من الفيديوهات التي يقومون بنشرها في القصص.





وكان المستخدمون قادرين على التقاط الصور للقصص سرا، ولكن عندما يقوم شخص الآن بأخذ صورة أو فيديو من منشوراتك عبر قصص إنستغرام، فسيظهر لديك رمز على شكل شمس أما اسم الشخص في قسم "Story Views section" الذي يكشف قائمة المتابعين الذين شاهدوا قصصك.





كما سيصل المستخدم الذي قام بالتصوير تحذير يقول إنه "في المرة المقبلة التي تقوم فيها بالتقاط سكرين شوت screenshot أو تسجيل الفيديو screen recording، فإنّ الشخص المعني الذي نشر القصة سيكون قادرا على رؤية ذلك". ستساهم هذه الخطوة في جلب المزيد من الخصوصية لمستخدمي إنستغرام.





وكشف موقع "WABetaInfo" أن الميزة ليست متاحة لدى جميع مستخدمي إنستغرام حتى الآن، فهي لا تزال قيد التطوير، ومع ذلك فقد بدأ البعض بالفعل بتلقي إشعارات بشأن من يلتقط صورا من قصصهم عن طريق "سكريت شوت".



