إنخفاض حاد بأسعار الذهب في سورية

تراجعت أسعار الذهب في سورية بشكل حاد معوضاً خسائره التي مني بها منذ أكثر من أسبوعين، ليسجل الذهب تراجعه لليوم الثالث على التوالي، لينخفض سعر الغرام بمقدار 1300 ليرة دفعة واحدة بنسبة تراجع نحو 5% من 27300 إلى 26000 ليرة. التراجع الحاد في أسعار الذهب يأتي بشكل مطلق من التحسن في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والذي وصل إلى مستويات 260-621 ليرة وفقا لسعر الأونصة الذهب 1488 دولاراً والتي هي الأخرى تسجل انخفاضاً للجلسة الخامسة على التوالي.



غرام الذهب عيار 21 قيراط تراجع عم كان عليه ليبلغ سعره 26000



وهبط سعر الأونصة الذهبية السورية بشكل قياسي ليتراجع سعرها بمقدار 70 ألف ليرة مسجلةً 915 ألف ليرة، لكن يبقى سعرها الأعلى منذ إحداثها وصك أول نسخة منها.



وتراجع سعر غرام الذهب (عيار 18) إلى 22286 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فنزل سعرهاب بشكل حاد إلى 210 ألف ليرة بتراجع بمقدار 12 ألف في يوم واحد، والأونصة الذهبية السورية 915 ألف ليرة، والليرة الذهبية الانكليزية (عيار 22) هبطت إلى 220 ألف ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية (عيار 21) 210 ألف ليرة والليرة الذهبية الرشادية هبطت إلى 188ألف ليرة

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و بذلك يكون غرام الذهب قد قلص إرتفاعه منذ بداية العام إلى 33% ليرتفع بمقدار 8500 ليرة من 17500 ليرة في 31/12/208 إلى 26000 ليرة.



هذا و نشرت " جمعية الصاغة و صنع المجوهرات بدمشق" تحذيراُ إلى جميع الصاغة بالإلتزام بأسعار الذهب وأي سعر يتداول غير ذلك مخالف.