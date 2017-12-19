إنخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية في أسواق دمشق

شهدت أسواق دمشق انخفاض العديد من أسعار السلع و المواد الغذائية على رأسها اللحوم الحمراء و السكر و حليب الأطفال بالمقابل شهدت ارتفاعاً لأسعار بعض أنواع الخضار.





وفي جولة على أسواق دمشق، فقد بلغ سعر كيلو هبرة الخروف غير المقشورة وبلغ سعر الذبيحة الكاملة 2250 ليرة وبلغ سعر كيلو الخروف الحي 1325 ليرة في سوق نجها، في حين بلغ سعر فخذ وباط متلة مجرومة نحو 3500 ليرة.





كما انخفضت أسعار االزيتون من 600 ليرة إلى 400 ليرة للكيلو، كما انخفضت أسعار السكر إلى 220 ليرة للكيلو بالجملة، وأسعار المرتديلا انخفضت بحدود 20%، كذلك انخفضت أسعار بعض أنواع حليب الأطفال والبسكويت.ولا تزال أسعار الموز تحلق بـ800 ليرة على الرغم من أنه مستورد من لبنان في حين بلغ سعر الموز الصومالي نحو 1200 ليرة للكيلو.





بالمقابل ارتفعت أسعار بعض أنواع الخضار مثل البندورة والكوسا التي بدأت تاخذ عزها من جديد كما حدث العام الماضي.. حيث بلغ سعر كيلو البندورة نحو 200 ليرة والبندورة البلاستيكية 350 ليرة، وتراوح سعر كيلو الكوسا ما بين 500 إلى 600 ليرة للكيلو.. وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار الفروج الذي رأى بعض المربين ان أسعاره ستستمر بالارتفاع لمدة شهرين لحين طرح فوج التربية الجديد من الفروج في الأسواق المحلية، وبلغ سعر كيلو المذبوح والمنظف 110 ليرة وكيلو الشرحات نحو 1650 ليرة.





عضو جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها محمد بسام درويش بين أن انخفاض أسعار لحم الخروف سببه انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة والذي ساعد على ضعف التهريب هذه اللحوم إلى لبنان لتقارب سعره هناك، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن.





وبين أن الطلب على المواد في الاسواق المحلية لم يتجاوز 40% ما ساعد على خفض الأسعار اكثر، فالمواطن قاطع بعض السلع مجبراً وليس مخيراً لضعف قدرته الشرائية وعدم تلائم الأسعار مع دخله.



