إنجازات الجيش في جوبر لمابعد ظهر اليوم الجمعة

الجيش العربي السوري يسيطر على منطقة المصانع والمعامل شمال حي جوبر، بالإضافة للسيطرة على طريق حرستا القديم شرق العاصمة دمشق.. يتبع



دبلوماسي روسي رفيع : إن مخترقي وقف إطلاق النار في ريف دمشق ينتظرهم مصير لا يحسدون عليه ..يتبع



إلتقاء محوري الهجوم في جوبر بمنطقة المعامل: مقاتلو الحرس الجمهوري " مجموعة مارد" والقوات الرديفة ، المحور الثاني أسود مجموعة المهام الخاصة في اللواء 105

بعد سحق جميع التنظيمات الإرهابية المسلحة وفي مقدمتها "جبهة النصرة " احرار الشام" "فيلق الرحمن" عشرات الجثث للمسلحين تحترق في مكان المعارك وجاري تمشيط الابنية والانفاق .

تنويه: الجيش لم ينته من تحرير جوبر بالكامل بعد.. يتبع

الأعيرة النارية التي تسمع الآن يمكن اعتبارها من طقوس الإحتفال بالنصر في شارع فارس الخوري..يتبع

الجيش يتقدم شمال جوبر ويدخل نقاط جديدة لم تكن تحت سيطرته قبل هجوم المسلحين.. يتبع