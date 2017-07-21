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إنجاز مشفى جامعة البعـث بحمص مع نهاية العام الحالي

تطوير التعاون المشترك في مجال دعم المشافي التعليمية بالتجهيزات اللازمة وتدريب الكوادر الطبية كانا محور لقاء وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية اليزابيث هوف بحضور الدكتور حسن الجبه جي معاون الوزير للشؤون الصحية وأحمد رحال مدير المشافي بالوزارة.إنجاز مشفى جامعة البعـث بحمص مع نهاية العام الحالي
وأكد النداف ضرورة التشاركية بين الجانبين في الاستجابة للاحتياجات الصحية ولاسيما بعد استهداف القطاع الصحي وتخريب عدد من المشافي بفعل الأعمال الارهابية.
مبيناً أن 5 ملايين خدمة علاجية قدمت خلال الأشهر الماضية في 14 مشفى إضافة إلى إنشاء مشفى جراحة القلب في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق حيث يقوم بإجراء العمليات مجاناً إضافة إلى تطوير مشفى جراحة الفم والفكين.
وأشار وزير التعليم إلى أن مشفى جامعة البعث في حمص سيكون مع نهاية العام الحالي جاهزاً لتقديم الخدمة للمواطنين وهو يضم 300 سرير وهناك خطة لإنجاز مشفى حماة الجامعي.
من جهتها اليزابيث هوف أكدت أن المنظمة رفدت المشافي التعليمية خلال السنوات الخمس الماضية بأجهزة طبية حديثة وأهلت قسم الإسعاف والطوارئ في مشفى المواساة بدمشق بكلفة 369 ألف دولار وتعمل على تجهيز مشفى جامعة البعث، وهناك تعاون دائم مع الوزارة لإيصال المساعدات إلى مشافي التعليم العالي.


المصدر : تشرين 

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