العشائر العربية تطرد مسلحي “قسد” من بلدات وقرى بريف الرقة
مقتل 13 مسلح وتوقيف 15 آخرين إثر عملية أمنية للجيش اللبناني قرب الحدود مع سورية
مقتل مسلحين من ميليشيا “قسد” في هجوم بعبوة ناسفة جنوب الحسكة
قرب وصول 3 بواخر بنزين بالتزامن مع إقلاع عمل مصفاة بانياس
ريف الحسكة.. الاحتلال التركي ومسلحيه يختطفون مدنيين ويسرقون ممتلكاتهم
تركيا تأمر باعتقال العشرات ممن احتجوا عام 2014 ضد حصار تنظيم “داعش” لعين العرب
فصيل مسلح جديد شمال سوريا هدفه الرئيسي الإطاحة بالجو لاني
ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة: الجولة الجديدة لمناقشة الدستور السوري ستعقد قريبا
توتر بين موسكو و «قسد»: لا انسحاب روسياً من الشرق
قوات الاحتلال التركي تجدد قصفها على منطقة أبو راسين في ريف الحسكة
رسائل أميركيّة لروسيا من شرقيّ الفرات: نحن هنا!
إغلاق المدارس الحكومية في الحسكة: قسد تُصعّد حربها على التعليم
مجلس الوزراء يسمح بافتتاح صالات التعازي ويطالب بتسريع مسابقة التعاقد مع المسرحين
إيران: اتفقنا على تعزيز قدرات الدفاع الجوي السوري وأعلناها للعالم
اشتباكات عنيفة بين الوحدات الكردية ومسلحي تركيا على محور ريف حلب الشمالي

إنجاز علمي سوري “لأول مرة” في الأولمبيادات العالمية

أعلنت هيئة التميز والإبداع السورية المسؤولة عن إدارة الأولمبياد العلمي السوري تحقيق إنجاز علمي هو الأوسع والأعلى في تاريخ المشاركات بالأولمبيادات العالمية.

وأكدت هيئة التميز والإبداع في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أنه “ولأول مرة الأولمبياد العلمي السوري يتوج بميداليتين فضيتين في الأولمبياد العالمي للرياضيات IMO”.

وأشارت إلى أن سورية تقدمت في الترتيب العالمي للرياضيات من المرتبة 55 إلى المرتبة 47.

حيث فاز أعضاء الفريق السوري في الأولمبياد العالمي للرياضيات IMO الذي نظمته روسيا عن بعد بمشاركة 622 طالب وطالبة مثلوا 114 دولة، بميداليتين فضيتين وميدالية برونزية وثلاث شهادات تقدير، وبذلك يكون الفريق السوري قد توج بأكمله وعلى النحو التالي:

• الميداليات الفضية:

– علي فراس بكور – الثاني الثانوي – ثانوية الباسل للمتفوقين / حلب

– عبد الكريم نبيل السيد رمضان – الثالث الثانوي – ثانوية السعادة / دمشق• الميدالية البرونزية:

– الحسين حيان خليل – الثاني الثانوي – ثانوية فهيم محمـد / طرطوس• شهادات التقدير:



– علاء الدين مدين أحمد – الثاني الثانوي – ثانوية الباسل للمتفوقين / حلب

– محمـد فؤاد زياد المعين – الثالث الثانوي – ثانوية الباسل للمتفوقين / حلب

– خليل خير الدين طرشة الكردي – الثالث الثانوي – ثانوية الباسل للمتفوقين / حلب

 




المصدر : هيئة التميز والإبداع