إنجاز علمي سوري “لأول مرة” في الأولمبيادات العالمية

أعلنت هيئة التميز والإبداع السورية المسؤولة عن إدارة الأولمبياد العلمي السوري تحقيق إنجاز علمي هو الأوسع والأعلى في تاريخ المشاركات بالأولمبيادات العالمية.



وأكدت هيئة التميز والإبداع في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أنه “ولأول مرة الأولمبياد العلمي السوري يتوج بميداليتين فضيتين في الأولمبياد العالمي للرياضيات IMO”.



وأشارت إلى أن سورية تقدمت في الترتيب العالمي للرياضيات من المرتبة 55 إلى المرتبة 47.



حيث فاز أعضاء الفريق السوري في الأولمبياد العالمي للرياضيات IMO الذي نظمته روسيا عن بعد بمشاركة 622 طالب وطالبة مثلوا 114 دولة، بميداليتين فضيتين وميدالية برونزية وثلاث شهادات تقدير، وبذلك يكون الفريق السوري قد توج بأكمله وعلى النحو التالي:



• الميداليات الفضية:



– علي فراس بكور – الثاني الثانوي – ثانوية الباسل للمتفوقين / حلب



– عبد الكريم نبيل السيد رمضان – الثالث الثانوي – ثانوية السعادة / دمشق• الميدالية البرونزية:



– الحسين حيان خليل – الثاني الثانوي – ثانوية فهيم محمـد / طرطوس• شهادات التقدير:







– علاء الدين مدين أحمد – الثاني الثانوي – ثانوية الباسل للمتفوقين / حلب



– محمـد فؤاد زياد المعين – الثالث الثانوي – ثانوية الباسل للمتفوقين / حلب



– خليل خير الدين طرشة الكردي – الثالث الثانوي – ثانوية الباسل للمتفوقين / حلب







المصدر : هيئة التميز والإبداع